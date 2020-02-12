Bakan Çavuşoğlu Arnavutluk'ta - Anlaşmaların imzalanması - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu Arnavutluk'ta - Anlaşmaların imzalanması
7 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anlaşmaların imzalanmasından detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile bir dizi anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:05 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anlaşmaların imzalanmasından detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile bir dizi anlaşma imzaladı.
Çavuşoğlu ve Cakaj tarafından, "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Anlaşması", "Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında terörle mücadele istişarelerine ilişkin bir Ortak Açıklama" imzalandı.
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