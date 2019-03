Bakan Çavuşoğlu Artık İsrail'in Pervasızlığına Dur Demek Gerekiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmasına ilişkin "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde turizm ve çilek üretim merkezi konumundaki Kadriye bölgesinde yaşayanlarla bir araya geldi. Kadriyelilere seslenen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, öncesinde Belek'te esnafı ziyaret ettiğini belirterek, "Esnafımız maşallah dinamik. Yani turiste çarşıda fena değil, iyi gündüz olmasına rağmen, değişik ülkelerden turistler geliyor. En çok da Almanya'dan geliyor. Dolayısıyla öyle gereksiz uyarıların falan da artık ciddiye alınmadığını Alman dostlarımız da bize söylüyor. Biraz önce Alman Dışişleri Bakanı'yla da görüştük. Kendisiyle birkaç konu var onları da değerlendirdik. Özellikle Mescid-i Aksa'ya bu saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor ve kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.



Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Sinagoglar, havralar, kiliseler var. İşte burada Kadriye'de aynı şekilde Dinler Bahçesi var. Hem mescit, hem havra hem de kilisenin küçüğü var. Bunda ne zarar var? Biz bu kadar hoşgörü gösterirken, artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucunda İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz, kutsal davalarımızı, milli davalarımızı bırakmayız ve inşallah bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu. - Antalya

