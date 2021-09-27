Üye Girişi
Bakan Çavuşoğlu: "Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz"

27.09.2021 12:16
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine, "Böyle bir planlama yok. En büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine, "Böyle bir planlama yok. En büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Bizim başından beri en büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte adım atarız."

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı İstanbul'a gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Toplantıda Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyutta sonuçları var. Ancak Afganistan'daki gelişmeler bölge ülkeleri olarak Türk konseyi üyelerini daha yakından ilgilendiriyor. Hepimizin Afgan halkı ile tarihi ve kültürel bağları var. Afganistan'da milyonlarca Türk soylu Afgan da yaşıyor. Bu nedenle Türk Konseyi Dışişleri Bakanları olarak Afganistan konusunu ele almak üzere İstanbul'da toplandık. Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi'nin de Afganistan konusunda beklentileri ve kaygıları benzer. İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, insan haklarının korunması azınlık ve kadın hakları dahil, düzensiz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor. Bu anlayışla toplantımızda insani kriz karşısında Afgan halkına yardımcı olmak için Türk Konseyi olarak atılabilecek adımları değerlendirdik. Başta komşu ülkeler olmak üzer düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu zirvede konsey açısından tarihi adımlar atılacak Zirve öncesinde dönem başkanı olarak Azerbaycan'da bir dışişleri başkanları toplantısı daha gerçekleştireceğiz" dedi.

"Karabağ'ın artık barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz"

27 Eylül'ün Türk dünyası için önemli bir tarih olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün 27 Eylül Türk dünyası için farklı anlamları olan bir tarih. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü. Türkmen kardeşlerimizi kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden vatan muharebesinin başladığı can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Atık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde Azerbaycan'ın önemli teklifleri oldu. Herkesin kazançlı çıkacağı bu fırsatların tüm ülkelerce değerlendirilesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatan muharebesi ile 30 yıldır işgal atındaki topraklar kurtarıldı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Karabağ harekatının yıl dönümüne vurgu yaparak, "Bundan bir yıl önce Ermenistan saldırılarına cevap olarak Azerbaycan silahlı kuvvetleri harekat başlattı ve 30 yıla yakın devam eden işgale son verdiler. 44 günlük vatan muharebesi ile 30 yıldır işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Bugün vatan muhaberesinde Azerbaycan'a destek veren tüm devletlere teşekkür ederim. Vatan muharebesinin ilk gününden itibaren en yüksek seviyede Türkiye, Azerbaycan halkını yanında oldu. Bu siyasi ve manevi destek çok önemliydi. Bu destek bize güç verdi. Böyle bir günde Türkiye'de olmam da ayrıca bir önem taşıyor" açıklamalarında bulundu.

İki bakan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu Karabağ'da bir Türk Konseyi toplantısı gerçekleştirilme ihtimaline ilişkin olarak "Şimdi bu topraklarımız artık azat oldu. Cumhurbaşkanımız da, Meclis Başkanımız da, Milletvekillerimiz de Şuşa'ya gitti. Oralar azat edildiğine göre sadece Türk Konseyi değil bundan sonra Azerbaycan'ın bu bölgede herhangi bir şehrinde düzenleyeceği her türlü toplantıya katılmaktan biz büyük mutluluk duyarız" dedi.

"Süreçte atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz"

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Bizim başından beri en büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte adım atarız" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz
Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz
Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz
Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz
Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz
Bakan Çavuşoğlu: Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz' - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün 12:10 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı 11:59 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar 11:30 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Son Dakika Haberleri
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:56 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
Panama'nın Geisha kahvesi rekor fiyata satıldı! Yarım kilosuna 2 bin 568 dolar ödediler Panama'nın Geisha kahvesi rekor fiyata satıldı! Yarım kilosuna 2 bin 568 dolar ödediler         
12:21
İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu         
12:13
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi         
11:57
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı         
11:38
Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı         
11:27
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 12:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement