Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz"

-"Bundan 20 sene önce evini, ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 10 milyondu. Bugün ise 70 milyon"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.