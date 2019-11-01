Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe...
Son Dakika Genel Bakan Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe...

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe...

7 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz" -"Bundan 20 sene önce evini, ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 10 milyondu.

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz"

-"Bundan 20 sene önce evini, ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 10 milyondu. Bugün ise 70 milyon"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe...

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:12 Kaynak: İHA
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