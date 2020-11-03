Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 130'uncu toplantısına katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını şartlarında çevrimiçi yapılacak olan toplantıda, salgınla mücadelede Avrupa Konseyi'nin görev yönergesi temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rolü başta olmak üzere, çoktaraflılığın artan önemi ve toplantının gündeminde yer alan diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ve kararlar alınacaktır. Bakanlar Komitesi Toplantısı'nın devamı niteliğinde ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) imzalanmasının 70. yılı münasebetiyle bir tören düzenlenecektir. Ülkemiz AİHS'i ilk imzalayan ülkeler arasında yer almaktadır" denildi.