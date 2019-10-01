Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü

51 dakika önce

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü, System.String[]

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüştü.


Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüştü. - STRASBOURG

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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