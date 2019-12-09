Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam...
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam...

7 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: " Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz."

Avrupa Konseyi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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