Bakan Çavuşoğlu: " Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz."