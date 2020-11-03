Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü
03.11.2020 11:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Gültekin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.
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