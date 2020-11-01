- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.