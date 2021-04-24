Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşmada, Bayramov'un, ABD Başkanı Biden'ın bugün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Türkiye'ye olan desteğini vurguladığı ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiği belirtildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)