Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
17.10.2020 20:25
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirilen füze saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Haber: ANKARA,
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