Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirilen füze saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haber: ANKARA,