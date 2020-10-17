Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

17.10.2020 20:25
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirilen füze saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haber:  ANKARA,


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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