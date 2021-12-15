Üye Girişi
Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2)

15.12.2021 22:30
Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2)

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Ermenistan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuru yaptığını belirterek, "Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor.

ABU Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Ermenistan hava yolu şirketlerinin İstanbul- Erivan arası uçuşlar için başvuru yaptığını belirterek, "Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda istenen düzeyde olmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak son dönemde ilişkileri normalleştirme yönünde bir irade ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de son derece başarılı geçtiğini aktararak, BAE ziyareti kapsamında görüştüğü Türk iş insanlarının ilişkilerin soğuk olduğu dönemde dahi kısıtlamalara maruz kalmadığını dile getirdi.

BAE ziyareti kapsamında Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'la da Dubai'de görüşmesinin ardından Abu Dabi'ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik iş birliğimiz ve ilişkilerimizle ilgili konuları özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları ele aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var, kara yolu taşımacılığıyla ilgili, kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayit Al Nahyan ile de bir araya geldiğine değinen Çavuşoğlu, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarında diplomasi akademileri bulunduğunu ve iş birliği anlaşması yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Veliaht Prens bin Zayit'le yapılan görüşmede, ikili ilişkiler yanında bölgesel konuların da ele alındığını aktararak, görüşülen bölgesel konular arasında Libya ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi gibi konuların yer aldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Özellikle Katar ve 4 ülkeyle yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasının tüm bölgeye etkisi olduğunu görüyoruz. Bu yumuşamanın, bizim bölgeyle ilişiklerimize de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Dubai'deki Expo 2020'yi ve burada kurulan Türk pavilyonunu da ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, müzakere edilen bazı anlaşma taslaklarından tamamlananların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinde imzalanmasını istediğinin altını çizdi.

İstanbul-Erivan arası uçuşlar

Çavuşoğlu, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlere ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nden sonra sürekli olarak pozitif mesajlar verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Azerbaycan'ın, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalama teklifi son derece anlamlıdır, bu, Azerbaycan'la bizim niyetimizi ve bakış açımızı da gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve ortak hayata geçirilecek projeler görmek istediğine işaret ederek, karşılıklı uçuşlara ilişkin gelişmeleri de anlattı.

Türkiye ve Ermenistan'dan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuruda bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz. Hangileri uçabilecek, onlar önümüzdeki günlerde açıklanır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın bölgenin barışı ve huzuru konusunda olumlu adımlar atması ümidini dile getirerek, "Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan'ın da tek gayesi vardı, işgal edilmiş topraklarını geri almak. Sonuç olarak Azerbaycan, barış anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:29 Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti
22:29 Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
22:08 Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu
21:53 Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
21:52 Sahte içki faciasında ölü sayısı 22'ye yükseldi
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti         
22:30
Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı         
22:29
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 22:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, BAE temasları sonrası açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement