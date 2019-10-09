Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu: barış pınarı harekâtı'yla bölge teröristlerden temizlenecek
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu: barış pınarı harekâtı'yla bölge teröristlerden temizlenecek

Bakan çavuşoğlu: barış pınarı harekâtı'yla bölge teröristlerden temizlenecek

13 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir.

Bakan çavuşoğlu: barış pınarı harekâtı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! Harekatımız, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:12 Kaynak: DHA
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