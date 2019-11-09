Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil,...
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil,...

Bakan Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil,...

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık" "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde kimsenin hakkı yoktur" "Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik" "Eğer bugün soykırımdan...

Bakan Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık"

"Suriye'nin zenginlikleri üzerinde kimsenin hakkı yoktur"

"Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik"

"Eğer bugün soykırımdan bahsedeceksek, yakın tarihte Hocalı'da yaşanan soykırımdır. Ermeniler orada Azerbaycanlı kardeşlerimizi temizlemek istediler"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye'de bulunan petrol gelirlerinin YPG'ye verildiğine yönelik iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, "Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yok"

YPG/PKK'nın petrol kaçakçılığı yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Biz Türkiye olarak, diğerleri gibi, ABD'nin de itiraf ettiği gibi Suriye'deki Barış Pınarı Harekatını Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, teröristleri temizlemek için başlattık ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü çok güçlü şekilde destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu bölgenin istikrara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. ABD'nin, on binlerce kilometre uzaktan gelerek, 'Suriye'nin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demesi uluslararası hukuka aykırıdır. Biz de buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır ve Suriye halkının faydalanacağı şekilde değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.

"Soykırım Hocalı'da yapıldı"

YPG'nin ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı'da yapılan soykırımdıroykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?" ifadelerinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil,...

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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