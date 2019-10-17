Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor
Son Dakika Ekonomi Bakan Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor

Bakan Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu basın açıklaması yapıyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:12 
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