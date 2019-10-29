Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:29 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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