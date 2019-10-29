Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'ne ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:29 Kaynak: AA
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