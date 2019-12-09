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Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak,...
7 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz."
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