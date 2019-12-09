Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak,...
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak,... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak,...

7 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz."

Avrupa Konseyi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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