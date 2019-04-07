Bakan Çavuşoğlu: Batı Şeria Filistin Toprağıdır
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Batı Şeria
uluslararası hukukun hilafına İsrail
işgali altında bulunan Filistin
toprağıdır" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" sözlerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:36 Kaynak: DHA
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