Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...
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Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...

20 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"

Bakan Çavuşoğlu: " (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"
Bakan Çavuşoğlu: (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...
Belarus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
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