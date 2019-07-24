Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım...
20 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: " (Belarus
müsteşarına silahlı saldırı) Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek"
Diyarbakır'da EYP'li saldırı Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Ankara Valisinden saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı