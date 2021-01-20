Bakan Çavuşoğlu, Belçika'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin temsilcileriyle görüşme gerçekleştirmek üzere Belçika'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Çavuşoğlu, Brüksel'e geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurarak, "Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçika'dan muhataplarımızla görüşmeler yapmak üzere Brüksel'deyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)