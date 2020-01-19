Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları ile sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları ile sohbet etti.
Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ritz Carlton Otel'in önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. - BERLİN
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