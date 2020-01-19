Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları ile sohbet etti.



Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ritz Carlton Otel'in önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. - BERLİN