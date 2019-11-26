Bakan Çavuşoğlu, Bilginer'i tebrik etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer'i tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçilen, değerli tiyatro ve sinema oyuncumuz Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.