Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de

14.06.2022 13:05
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans ve bir dizi ziyaret için geldiği Bingöl'de esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans ve bir dizi ziyaret için geldiği Bingöl'de esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'na katılmak ve bir dizi ziyaret için kente geldi. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Genç Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer eşlik etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'na giderek, partililerle görüştü.


Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de
YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2) Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)
Kaynak: DHA

Bingöl Üniversitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement