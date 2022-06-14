Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , konferans ve bir dizi ziyaret için geldiği Bingöl 'de esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: DHA

Bingöl Üniversitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

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