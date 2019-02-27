Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer yabancı muhataplarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı