Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer yabancı muhataplarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
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