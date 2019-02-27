Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer yabancı muhataplarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

28 Şubat, Ürdün, Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık, Yenikadinda Gösterme, Politika
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