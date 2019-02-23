Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın Hizmetkarıyız"

Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın Hizmetkarıyız"

22 dakika önce

-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay -Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın hizmetkarıyızDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay
-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu:
"Biz Alanya'nın hizmetkarıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya, Güncel
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