Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın Hizmetkarıyız"
22 dakika önce
-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay -Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın hizmetkarıyızDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay
-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu:
"Biz Alanya'nın hizmetkarıyız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:46 Kaynak: AA
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