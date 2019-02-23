Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın Hizmetkarıyız"

-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay -Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Biz Alanya'nın hizmetkarıyızDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

-Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya'da STK'larla bir araya geldiği programdan detay

-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu:

"Biz Alanya'nın hizmetkarıyız



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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