Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüs salgını nedeniyle 98 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirterek, "Başımız sağ olsun" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, telefonla bağlandığı TRT Haber canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü kabine toplantısı sonrası duyurulan "Bize Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına ilişkin açıklamalar yaptı.
Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşanan süreci "tarihin kırılma noktalarından biri" olarak nitelendirdi.

"SANKİ DEVLET BİR ŞEY YAPMIYORMUŞ GİBİ BİR ALGI VAR"

Çavuşoğlu, bu dönemde dayanışma sergilemenin önemine dikkati çekerek, "Bu dayanışmayı diğer ülkelerle de sergiliyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla da sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslararası anlamda da dünyada bir dayanışma ve iş birliği ortamının oluştuğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan devlet olarak gerek sağlık bakımından, gerekse ekonomik olarak en az hasarla bu süreci nasıl atlatabiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Devletimiz, birçok sektöre vereceği desteği açıkladı. Sanki devlet hiçbir şey yapmıyormuş da her şeyi vatandaştan bekliyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışanlar var. Bu doğru değildir. İlgili bakanlıklarımız, tüm sektörlere, darda kalan vatandaşlarımıza nasıl destek verdiğimizi açıklıyorlar."

Çavuşoğlu, dünkü kabine toplantısında da bu konuları ele aldıklarını söyleyerek, geçmişte de bu tür kriz durumlarında Türk milletinin gösterdiği dayanışma örneklerini anımsattı.

"KAMPANYA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Bu süreçleri, dayanışmaları sayesinde diğer ülkelere göre daha az hasarla atlattıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kampanyayı bu sebeple başlatmıştır. Dün kendileri de yedi maaşını bu kampanyaya bağışladılar. Tabii gönüllülük esasına dayalı bir kampanya. Kimseden zorla bağış alınamaz. Kabine toplantısında da biz de bakan arkadaşlarımızla ve kabine toplantısına katılan arkadaşlarımızla birlikte 5,2 milyon TL bağış yapma kararı aldık. Ben de bu sabah payıma düşeni hemen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın hesabına yatırdık. Kampanya yurt dışındaki vatandaşlarımızdan da büyük ilgi gördü. Biz bakanlık olarak da yurt dışındaki STK'lar aracılığıyla ve resmi hesaplardan bu kampanyanın hesap numaralarını tüm vatandaşlarımıza ve STK'larımıza duyurduk. Büyük ilgi var."

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla gurur duyduklarını söyleyerek, "Biz, dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert milletiyiz. Bugüne kadar insani yardımlarda da her zaman birinci olduk ve tüm zengin ülkeleri geçmişizdir. Şimdi geliri çok olanın az olana yardım etme zamanıdır." dedi.

"YURT DIŞINDA 98 VATANDAŞIMIZI KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİK"

G20 ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de bu tür bağış kampanyaları yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, yardımlaşmanın inançlarının da bir gereği olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun." diye konuşarak, "50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızın dönüşünü sağladık. Şu anda diğer ülkelerde de 10 bin civarında Türk vatandaşı var. Tabii karantina şartlarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı önümüzdeki süreçte de getirmeye devam edeceğiz. Getiremediklerimize de desteğimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan yaklaşık 1900 Cezayir vatandaşını cuma gününden itibaren ülkelerine göndereceklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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