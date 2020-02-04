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Bakan Çavuşoğlu: "Biz her faaliyetimizde bir dost ateşi olmasın diye bildirimlerde bulunuyoruz.
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "Biz her faaliyetimizde bir dost ateşi olmasın diye bildirimlerde bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: "Biz her faaliyetimizde bir dost ateşi olmasın diye bildirimlerde bulunuyoruz. Rejimi tutamıyoruz gibi bahaneleri kabul etmiyoruz." - ANKARA
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