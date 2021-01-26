Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak

26.01.2021 00:02
Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın videokonferans yöntemiyle düzenlenecek BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın eşbaşkanlığında tertiplenecek konferansta, BM'nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonu'na yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacak.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak - Son Dakika


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