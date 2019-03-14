Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu 3. Brüksel Konferansı'na ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelmişti. Dünkü temasları kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos'la iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu, temaslarını bugün de sürdürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. - BRÜKSEL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor