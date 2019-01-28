Bakan Çavuşoğlu, BM Operatörü Callamard ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler
(BM
) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı
Resmi Konutu'ndaki görüşmeye Agnes Callamard ile birlikte gelen uzmanlar da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen BM Yargısız-Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'la görüştük" dedi.
BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin Haziran'da ayındaki oturumuna rapor olarak sunacak.
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Haber: Selen YALAZ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:06 Kaynak: DHA
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