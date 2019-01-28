Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, BM Operatörü Callamard ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Operatörü Callamard ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

2 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, BM Operatörü Callamard ile Kaşıkçı Cinayetini Görüştü, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmeye Agnes Callamard ile birlikte gelen uzmanlar da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen BM Yargısız-Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'la görüştük dedi.

BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin Haziran'da ayındaki oturumuna rapor olarak sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

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