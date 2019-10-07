Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika Güncel Haber

Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber:  Selen YALAZ/ANKARA, -


Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan çavuşoğlu: bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]