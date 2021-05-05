Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija ile görüştü - Son Dakika

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija ile görüştü
05.05.2021 15:36
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Zoran Tegeltija ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Zoran Tegeltija ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile de bir araya geldi.
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