Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden...
05.05.2021 12:49
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde.
Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde. Kardeş Bosna Hersek'in de bu aşılardan imkan çerçevesinde faydalanması için desteklerimiz devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA
Milli, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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