Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği basın toplantısında, "Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geldiğinde aşı yardımı da yaptık. Kendi milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3'üncü fazdayız denemelerde. Kardeş Bosna Hersek'in de bu aşılardan imkan çerçevesinde faydalanması için desteklerimiz devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA