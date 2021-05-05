Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

05.05.2021 12:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ilişkin dolaşan kağıtlarla ilgili, "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ilişkin dolaşan kağıtlarla ilgili, "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim." dedi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasında temasların düzenli şekilde devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, martta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyelerinin Türkiye ziyaretinin de faydalı geçtiğini belirtti.

Bosna Hersekli mevkidaşıyla verimli toplantılar geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Siyasi olarak mükemmel olan ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi tüm arkadaşlarımızla beraber ele aldık." dedi.

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin salgına rağmen azalmadığını belirterek "Şunu özellikle söylemek isterim ki her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de özellikle Bosna Hersek'in Kovid-19'la mücadelesine desteğimiz devam edecektir. İkili ticaret hacmimiz pandemiye rağmen azalmadı. Bosna'nın Türkiye'ye yönelik ihracatı biraz arttı ama halen Türkiye lehine bir ticaret açığı var. Hem ticareti artırmak, hem de dengelemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek ve halkının hiç ayrım yapmadan yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Elimizden geldiği kadar aşı yardımı yaptık, aşı temini için çalışıyoruz, milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak. Dolayısıyla gerek Bosna Hersek'in başka kaynaklardan temini, gerekse ileride elde ettiğimiz aşılardan imkan çerçevesinde dost ve kardeş Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Saraybosna- Belgrad otoyolu projesinin de ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'de imzalanan ulaşım ve altyapı anlaşmasının bugün bakanlar konseyi toplantısında onayının gündemde olması bizi memnun etmiştir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşını Antalya'da Güneydoğu Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı ve haziranın ikinci yarısında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü

Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, 12 yıl aradan sonra Mostar'da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kağıtlarla ilgili ise Türkiye'nin tepkisini belirttiğini anımsatarak "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim." açıklamasında bulundu.

Slovenya'ya dün gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da konunun gündeme geldiğine ve Sloven yetkililerin de bu belgeleri kabul etmediğine işaret eden Çavuşoğlu, dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmadığının altını çizdi.

Saraybosna-Belgrad otoyolu projesi

Bu tür ayrıştırıcı çalışmalar yerine bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Saraybosna-Belgrad otoyoluna ilişkin ise "Biz Türkiye olarak bölgenin istikrarı bakımından bu projeye önem veriyoruz ve bu projeyi her türlü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, otoyol inşaatının Sırbistan tarafında başladığını vurgulayarak "Bosna Hersek tarafında gerek bugün onaylanacak anlaşma, gerekse şirketle Bosna Hersek arasında imzalanacak anlaşmayla bu taraftan da inşaat başlamış olacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bosna Hersek ve bölgedeki ülkelerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmalarıyla da bölgenin istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

TEM Otoyolu, Saraybosna, Belgrad, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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