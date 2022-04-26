Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu

26.04.2022 00:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da genç diplomatlara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da genç diplomatlara hitap etti.

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, ülkenin Dışişleri Bakanlığında görev yapmak üzere Rio Branco Enstitüsünde eğitim alan genç diplomatlarla buluştu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 1945'te kurulan Rio Branco Enstitüsü, 77 yıldır Brezilyalı diplomatların yetiştirildiği Brezilya Dışişleri Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumudur.

Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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