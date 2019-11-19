Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Brüksel'e gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu Brüksel'e gidiyor

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu Brüksel'e gidiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanları toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel'de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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