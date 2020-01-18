Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz."

(İHA)