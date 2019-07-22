Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak."
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Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak.
Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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