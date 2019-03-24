Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Bu Seçimde de İnşallah Halkımız Bizi Daha da Güçlendirecek ve Daha Güçlü Bir...

Bakan Çavuşoğlu: "Bu Seçimde de İnşallah Halkımız Bizi Daha da Güçlendirecek ve Daha Güçlü Bir...

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş İlçesinde geniş katılımlı toplantıda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş İlçesinde geniş katılımlı toplantıda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Gündoğmuş, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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