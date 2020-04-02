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Bakan Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu. "
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:33 Kaynak: İHA
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