Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Bükreş'e Gidecek

Bakan Çavuşoğlu Bükreş'e Gidecek

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Avrupa Birliği üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya katılacak.

Bakan Çavuşoğlu Bükreş'e Gidecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Avrupa Birliği üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB dönem başkanı Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'nun davetlerine icabetle Bükreş'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımları ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya iştirak edecek. Dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisinde bulunmak amacıyla düzenlenen ve "Gymnich toplantısı" adıyla bilinen toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanlar'ın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Bükreş, Politika
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