Bakan Çavuşoğlu Bükreş'e Gidecek
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Avrupa Birliği üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Bükreş
'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Avrupa Birliği
üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini
ve AB dönem başkanı Romanya Dışişleri Bakanı
Teodor Meleşcanu'nun davetlerine icabetle Bükreş'te 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımları ile düzenlenecek gayriresmi toplantıya iştirak edecek. Dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisinde bulunmak amacıyla düzenlenen ve "Gymnich toplantısı" adıyla bilinen toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin
ile Balkanlar'ın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
Sinema Kanunu, Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ordu'daki Yeni Stat İnşaatı
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar