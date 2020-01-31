Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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