Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuların ele alınması bekleniyor.
(İHA)
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