Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Radev, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Bulgaristan- Türkiye ilişkilerini "yoğun ve dostane" olarak nitelendirerek, özellikle ticaret ve turizm alanında mutluluk verici sonuçların alındığını belirtti.

Radev, Bulgaristan ile Türkiye arasında ticaret hacminin arzu edilen potansiyelin altında bulunduğunu, hedeflenen rakamın da 10 milyar avro olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne geçerek, burada Başmüftü Mustafa Aliş Haci ve bölge müftüleriyle görüştü.

Bulgaristan'daki nüfusu 1 milyona yakın olan Müslümanların yaşantısı ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, ülkedeki Osmanlı mirası birçok eserin bakımı konusunda da bilgilendirildi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki temas ve incelemelerini tamamlamadan önce başkent Sofya'da ibadete açık tek yer olan ve Mimar Sinan ekolünde kurulan Banya Başı Camisi'ne de ziyarette bulundu.