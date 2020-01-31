Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Radev, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Bulgaristan- Türkiye ilişkilerini "yoğun ve dostane" olarak nitelendirerek, özellikle ticaret ve turizm alanında mutluluk verici sonuçların alındığını belirtti.

Radev, Bulgaristan ile Türkiye arasında ticaret hacminin arzu edilen potansiyelin altında bulunduğunu, hedeflenen rakamın da 10 milyar avro olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne geçerek, burada Başmüftü Mustafa Aliş Haci ve bölge müftüleriyle görüştü.

Bulgaristan'daki nüfusu 1 milyona yakın olan Müslümanların yaşantısı ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, ülkedeki Osmanlı mirası birçok eserin bakımı konusunda da bilgilendirildi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki temas ve incelemelerini tamamlamadan önce başkent Sofya'da ibadete açık tek yer olan ve Mimar Sinan ekolünde kurulan Banya Başı Camisi'ne de ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 02:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]