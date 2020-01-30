Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi - Son Dakika

Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi

16 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi

Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
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