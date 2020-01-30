Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi - Son Dakika

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Bakan çavuşoğlu bulgaristan'da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi
16 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya geldi
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