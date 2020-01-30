Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da "soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da 'soydaş ve vatandaş temsilcileri'yle buluştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da "soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle buluştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bulgaristan ile dostane ilişkilerini ve iş birliğini her alanda ilerletmek istediğini vurgulayarak, bu konudaki en güçlü desteğin ülkedeki vatandaş ve soydaşlar olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bulgaristan ile dostane ilişkilerini ve iş birliğini her alanda ilerletmek istediğini vurgulayarak, bu konudaki en güçlü desteğin ülkedeki vatandaş ve soydaşlar olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde ülkedeki "soydaş ve vatandaş temsilcileri"yle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin selamlarını getirdik. Bulgaristan'la dostane ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda ilerletmek istiyoruz. Vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da bu konudaki en güçlü desteğimiz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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