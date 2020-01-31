Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da düzenlediği basın toplantısında " Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasının başlangıcında geçtiğimiz günlerde Elazığ'da yaşanan deprem sonrası verdikleri destek ve taziyelerden dolayı Bulgaristan hükümetine teşekkür etti. Konuşmasında Bulgaristan ve Türkiye'nin ikili ilişkilerinin iyi olması yönünde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Amacımız mükemmel seyreden siyasi ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek" dedi.



Yüksek İş Birliği Konsey Toplantısının gerçekleşmesinin istendiğini belirten Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirilen toplantılarda ve daha sonra uzmanlar tarafından yapılacak toplantılarda gerekli hazırlıkların yapılacağını ifade etti.



"Bulgaristan'la işbirliğimiz devam edecek"



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Samimi bir ortamda ikili ilişkilerimizi,bölgesel konularda görüşlerimizi paylaştık" dedi. Bulgaristan'ın Türkiye için basit bir komşu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, birçok alanda yapılan işbirliğinin örnek alınacak bir işbirliği olduğunu, bölgede yaşanan zorlukların iki ülkenin birlikte çalışarak üstesinden gelebileceğine vurgu yaptı.



Kaçak göçle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bu konudaki kararlılığımızı devam ettireceğiz" dedi. İkili ticaret ilişkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Potansiyelimizin gerisindeyiz. 10 milyar dolar hedefine ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Türk firmalarının Bulgaristan'da yaptıkları yatırımlarının artmasından memnuniyet duyduğunu ve Bulgaristan'da bulunan iş adamlarının 20 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Esasen bu firmalarımızın Bulgaristan'a olan güveninin göstergesidir. Aynı zamanda Bulgaristan devletinin de onlara verdiği desteğin sayesindedir" şeklinde konuştu.



"Vize kolaylıkları sağlanacak"



Açıklamasında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki turizm ve kültür konularına da değinen Çavuşoğlu, "Vize konusunda sağlanacak ve sağlanmakta olan kolaylıklarla beraber çok daha fazla vatandaşımızın Bulgaristan'a geleceğini düşünüyoruz" dedi.



Turizm ve kültür alanında da iki ülkenin işbirliğinin sürdürülmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "Örneğin Demir Kilise'nin restorasyonunu ve açılışını hep beraber yapmamız anlamlı bir törendi" ifadelerini kullandı.



"Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz"



Avrupa Birliği (AB) içerisinde Bulgaristan'ın pozitif tutumunun farkında olduklarına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Bulgaristan'ın 2018 yılında üstlendiği Dönem Başkanlığı dönemimin en aktif dönem olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bulgaristan'ın objektif, yapıcı ve dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi, sayın Başbakanın da açık sözlü bir tutum sergilemesiyle biz Bulgaristan'ın bu rolünü destekliyoruz" dedi.



"Bulgaristan ve Türkiye olarak enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk"



Türkiye ve Bulgaristan'ın enerji konusunda da işbirliğinin devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Başbakanın Türk Akımı Projesi'nin açılışına katılması da bu anlamda önemliydi. Bulgaristan ve Türkiye olarak enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk" dedi. - SOFYA