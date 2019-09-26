Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi. - NEW YORK
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