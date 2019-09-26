Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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