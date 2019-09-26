Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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