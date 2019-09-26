- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.
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